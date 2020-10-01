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У Херсоні рятувальники всю ніч відкачували воду з приватного сектору

Через сильний проливний дощ підтопило приватні садиби та будинки, розташовані в балці.

Фото: ks.dsns.gov.ua

У місті Херсон рятувальники всю ніч працювали на відкачуванні води з приватного сектору в Корабельному районі, який було підтоплено після сильної зливи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через сильний проливний дощ підтопило приватні садиби та чотири будинки, розташовані в балці. Також зафіксовано окремі випадки підтоплень дворів.

Фото: ks.dsns.gov.ua

"Допомогу населенню з відкачування води надавали рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення та чергове відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Корабельного району м. Херсон. Усього було задіяно вісьмох рятувальників і дві мотопомпи", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на цей час підтоплень немає.

Нагадаємо, з вечора 30 вересня по всій Україні пройшли сильні дощі.

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