"Ми не в СРСР і не під Кремлем": Кравчук відповів на ультиматум Гризлова у ТКГ

Росія намагається блокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента за результатами засідання ТКГ 30 вересня.

Зазначається, що сьогодні відбулось чергове засідання ТКГ. Обговорення процедурних питань тривало близько чотирьох годин. Це не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання. Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова "не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України".

"Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!", - сказав Кравчук.

Він закликав Росію не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський вивів зі складу делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна та звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації. Це сталося після того, як Фокін на засіданні парламентського комітету заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні також стало відомо, що в українській делегації в ТКГ з'явиться офіційний спікер. Цю посаду може зайняти Маркіян Лубківський.