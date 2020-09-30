У селі Іванівка Ставищенського району на території підприємства "Переробник" агрохолдинг запустив у роботу сучасний енергоефективний комплекс.

На Київщині розпочало прийомку та сушіння пізньої групи сільгоспкультур нове елеваторне підприємство Епіцентр Агро. У селі Іванівка Ставищенського району на території підприємства «Переробник» агрохолдинг нещодавно запустив в роботу сучасний енергоефективний елеваторний комплекс. Його поява – частина реалізації програми зі збільшення власного елеваторного господарства Епіцентр Агро в центральній Україні.

Потужності оновленого «Переробника» розраховані на 105 тис тонн одночасного зберігання зерна: побудовані 7 силосів обсягом 15 тис тонн кожний. Чотири енергозберігаючі сушарки здійснюють якісну доробку с/г культур до міжнародних параметрів. Доставка зерна у порт, враховуючи розташування елеватору поблизу Одеської траси, здійснюється виключно автотранспортом.

За словами заступника керівника «Епіцентр Агро» з елеваторного напрямку, керівника відділу трейдингу Світлани Нікітюк, запуск нового потужного елеватору в центральному регіоні України вже у цьому сезоні забезпечить потреби у зберіганні і сушінні зерна не тільки для потреб агрохолдингу.

«Це наш перший крок у створенні регіональних зернових хабів, де поєднуватимуться бізнес-інтереси продавців і покупців зерна. Дрібні агровиробники та фермери сплачуватимуть елеватору лише за прийомку зерна: менше 1 гривні за тонну. Оплата за відвантаження та доставку до порту здійснюється великими транснаціональними компаніями, які отримають можливість придбати зерно, за згодою його власника, безпосередньо на нашому елеваторі. Зі свого боку ми забезпечимо необхідні якісні характеристики цього зерна та швидку логістику до морських портів. Наявність власного автопарку зерновозів дозволяє нам робити», - наголошує Світлана Нікітюк.

Проєктування та виготовлення всього необхідного устаткування – силосів, сушарок, транспортного обладнання та систем автоматичного керування елеватором – здійснювала польська компанія Feerum S.A.

За словами директора Feerum S.A. Даніеля Януша, на новому елеваторі «Переробник» впроваджено багато сучасних інноваційних технологій. Зокрема, використання конструкції стрічкових конвеєрів, що дозволяє цілком безпечно та лагідно, практично без зайвих пошкоджень, переміщувати зерно на елеваторі та водночас зменшує споживання електроенергії об’єкту майже на 30%.

Автоматична система контроля, яка дозволяє в безперервному режимі вимірювати параметри зерна, в тому числі, його вологість і температуру, гарантує безпечні умови зберігання зерна. Оператор може повністю контролювати кожну частину сушарно-складського комплексу.

Використання спеціального полімерного покриття для дахів силосів зменшуватиме нагрівання поверхні, підтримуючи над закладеним на зберігання зерно нижчу температуру. А обробка транспортного устаткування та технологічних вузлів високоміцним полімерним покриттям, як у суднобудуванні, збільшить термін експлуатації машин та пристроїв, які обслуговують елеватор.

Швидке сушіння зерна здійснюватимуть енергозберігаючі сушарки з сушильною потужністю кожної –

понад 4000 тонни кукурудзи на добу. Вимірювання якісних параметрів зерна, так само, як у портах, на елеваторі забезпечуватиме інфрачервоний експрес-аналізатор Infratec та інше сучасне лабораторне вимірювальне обладнання.

Довідка. «Епіцентр Агро» входить до топ-7 найбільших агрохолдингів України та обробляє 160 тис. га на Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. В структурі «Епіцентр Агро» 20 тваринницьких ферм та 14 елеваторних комплексів загальною потужністю зберігання понад 1 млн тонн.