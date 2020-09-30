У четвер у Києві дощ, до +17

У четвер, 1 жовтня, в Києві дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +15...+17 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України дощ, сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градусів.
На півночі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +15...+17 градусів.
У центрі України дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +16...+18 градусів.
На сході України слабкий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +17...+19 градусів.
На півдні України дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +19...+21 градус.
У Криму дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +20...+22 градуси.