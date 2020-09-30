Рада ухвалила закон про безпеку та якість донорської крові

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Таке рішення підтримав 251 народний депутат.

"Цей Закон розроблений з метою адаптації законодавства України до acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ визначає правові та організаційні засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

Також законопроєкт визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та компонентів крові з метою забезпечення рівного доступу українців до якісних і безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості, забезпечення безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові, а також їх реципієнтів, захисту їхніх прав та законних інтересів.

Серед ключових положень нового закону:

забезпечення створення та функціонування в Україні Компетентного органу на виконання однієї з ключових вимог Директив ЄС;

встановлення вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідають вимогам, передбаченим Директивами ЄС;

створення умов для імплементації принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та позиції ВООЗ;

перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг та приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів та побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій;

забезпечення умов для інформатизації системи крові України шляхом створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами;

перегляд та оновлення правового регулювання системи крові в частині можливості реалізації проектів державно-приватного партнерства, спрямованих на залучення інвестицій та підсилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові.

Нагадаємо, у червні 2018 Порошенко підписав закон про трансплантацію органів. Документ зберігає "презумпцію незгоди".