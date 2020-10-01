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У Зеленського вимагають встановити причини розповсюдження вогню на Луганщині

Офіс президента пропонує збільшити видатки на сектор оборони та безпеки.

У Зеленського вимагають встановити причини розповсюдження вогню на Луганщині
Фото: Операція об'єднаних сил

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області і вимагають встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Висловлюємо подяку нашим рятувальникам, військовим та усім, хто залучений до приборкання пожеж на Луганщині та до порятунку людей. Протягом минулої доби в регіоні зафіксовано понад 100 осередків вогню. Через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Вже вдалося загасити десятки осередків займання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає. Здійснювалися необхідні заходи для евакуації людей. На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - наголосили в ОП.

Офіс президента закликав урядовців швидко надати допомогу всім, хто постраждав, "без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі".

Крім того, пропонується збільшити видатки на сектор оборони та безпеки.

"Звертаємо увагу народних депутатів України на необхідність при обговоренні та затвердженні проекту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави. Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня, у результаті масштабних пожеж на Луганщині загинули чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані.

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