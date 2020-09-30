Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела

Спецпредставник ОБСЄ була змушена призупинити сьогоднішнє засідання ТКГ в зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності

Делегація України в тристоронній Контактній групі підтримала позицію ОБСЄ, чий представник визнав неможливим подальше проведення засідання ТКГ.

Про це LB.ua повідомили джерела, близькі до української делегації у ТКГ.

Делегація України в ТКГ підтримала позицію Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ пані Хайді Ґрау, яка вимушено перервала засідання ТКГ.

"Спецпредставник ОБСЄ була змушена призупинити сьогоднішнє засідання ТКГ в зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності, – повідомили співрозмовники LB.ua. – Як з'ясувалося в ході засідання, російська сторона вела несанкціоновану аудіо та відео запис роботи ТКГ, про що заявила в ході засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також, про свій намір в односторонньому порядку оприлюднити аудіо- та відеозаписи переговорів", - повідомили співрозмовники LB.ua.

Представники ОБСЄ запропонували взяти паузу в роботі ТКГ і провести позачергове засідання для того, щоб домовитися з приводу кодексу поведінки та інформаційної політики, єдиних для всіх учасників ТКГ.

Українська сторона підтримала таку позицію високого представника ОБСЄ, підкресливши, що ніхто не має права порушувати принципи діяльності ТКГ, одноосібно здійснюючи дії, які суперечать досягнутим домовленостям і міжнародній практиці переговорів, зокрема конфіденційних.

Разом з тим, українська делегація відкрита для спільного обговорення подальшого формату роботи ТКГ.

"Українська сторона вдячна пані Хайді Ґрау за послідовну позицію і наполягає на винятковому мандаті і праві ОБСЄ модерувати переговорний процес. Ми готові продовжувати роботу в форматі 24/7. Але ми строго дотримуємося позиції ОБСЄ про формат проведення переговорів в ТКГ, яка підтверджена, в т.ч. високим представником ОБСЄ, а також модераторами від ОБСЄ в усіх робочих групах", – відзначили співрозмовники LB.ua.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольда Фокіна. Голова держави також звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації.