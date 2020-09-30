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У Чернігові нардеп від "Слуги народу" спустив колеса кільком авто через конфлікт за рекламні білборди

Поліція передала матеріали перевірки до прокуратури.

У Чернігові нардеп від "Слуги народу" спустив колеса кільком авто через конфлікт за рекламні білборди
Фото: Пресслужба Нацполіції Чернігівщини

У суботу, 26 вересня, у центрі Чернігова народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський спустив колеса кільком автомобілям.

Інцидент трапився на вул. Любецькій, відео оприлюднив місцевий телеканал "Дитинець".

На ньому видно, як 47-річний нардеп заблокував на своєму авто Toyota Land Cruiser під’їзд до рекламного щита, а потім вдарив співвласника фірми, яка обслуговує борди, та спустив шини у кількох автомобілях.

Таким чином Семінський намагався не дати переклеїти рекламний білборд кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.

У поліції Чернігівщини повідомили, що передали матеріали перевірки конфлікту до прокуратури.

"Вчора до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень місцевому мешканцю народним депутатом України. Поліцейські провели перевірку цієї інформації та передали матеріали до Чернігівської місцевої прокуратури для вирішення підслідності щодо подальшого досудового розслідування згідно зі статтею 482-2 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт наклеювання бігбордів із рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини. КВУ звернувся до Міністерства внутрішніх справ для з’ясування фактів використання службового транспорту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ведення політичної агітації.

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