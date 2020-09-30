Популярні дошки оголошень України: ТОП-5

Немає грошей? Не біда. На допомогу завжди прийдуть дошки оголошень. Продати непотрібне або купити таке необхідне за мінімальною ціною - якраз те, що треба. Пропонуємо 5 кращих майданчиків, наяких можна знайти клієнтів в перші хвилини.

1. OLX.ua

На сайті розміщено майже 15 мільйонів актуальних оголошень. Щоденна аудиторія - більше 2 мільйонів. OLX - майданчик №1, яка має неймовірно багато переваг. Серед них:

· швидкіпродажі розміщеного товару;

· легке додавання оголошень;

· зручний мобільний додаток.

Що стосується недоліків: присутні обмеження за кількістю розміщень, більшість з них платні. Щоб більше людей побачило картку товару, доводиться купувати додаткові функції. Також сайт слабозахищений від шахраїв. Реакції на скарги немає, прив'язка тільки мобільного номера.

Даний портал є наймолодшим з поточного спискуі зовсім не схожий на інші дошки оголошень.

Кожен день веб-сайт відвідує до 90 тис. унікальних користувачів, а з числаголовних позитивних сторін можна виділити:

· зручний дизайн;

· фільтрація оголошень за характеристиками;

· є можливість імпорту оголошень з інших сайтів;

·є viber і telegram-боти, які миттєво повідомлять про нові оголошення в обраній рубриці або в пошуковому запиті.

Однак, з числа основних проблем - велике число заборонених товарів.

3. Prom.ua

При використанні майданчики Prom.ua потрібно звернути увагу на наступне:

· для отримання великих прибутків потрібно мати +1000 товарів на сайті, оскільки сайт орієнтований на великий бізнес;

· при покупці пакету надаються послуги персонального менеджера, який надає всю інформацію про роботу на сайті;

· функція "розумний робот" нагадує про відкладены в кошик продукти, повідомляє про кожен етап угоди за допомогою електронного листа.

Сайт надає інформацію про рейтинг та відгуки, внаслідок чого покупці і вирішують, чи зробити покупку в магазині або не варто.

4. Ria.com

Серед основних позитивних сторін потрібно виділити:

· миттєвий зворотний зв'язок убільшості з продавців;

· інтуїтивно зрозумілий інтерфейс веб-сайту;

· є мобільні додатки.

Великий рейтинг серед пошукових систем гарантує найкращі позиції для цілого списку груп оголошень, що значно підвищує ваші шанси продати необхідну річ або певну кількість товарів за відносно короткий проміжок часу.

Крімтого існує постійний відділ допомоги клієнтам. Однак незрозуміла методика подовження терміну публікації оголошеня може бути проблемою для багатьох користувачів.

5. Kloomba.com

Можна використовувати як для продажу вживаних речей, так і для ведення бізнесу. Має наступні позитивні сторони:

· функція детального опису товару;

· легко відправити повідомлення користувачу.

Мінус один - маленька відвідуваність.

Щоб збільшити продажі, радимо завести аккаунт на усіх сайтах. Адже кожна дошка оголошень має свої переваги.