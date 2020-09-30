На Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство, - поліція

На території відпочинкового комплексу у Львівській області пізно ввечері 29 вересня були виявлені тіла 36-річної мешканки одного з сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22:30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.

Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство" та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

За даними ZAXID.NET, трагедія сталася на базі відпочинку, що належала родині вбитих. Відомо, що сім’я переїхала у село Велика Волосянка кілька років тому зі Львова і купила три земельні ділянки, де збудувала відпочинкову садибу, яку здавали туристам.

36-річна жінка була донькою власників садиби "Каскад" і проживала там постійно з двома дітьми. Також відомо, що жінка була розлучена, виховувала дітей сама.