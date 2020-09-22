Обидва вистрибнули з одного і того самого вікна.

Фото: телеграм-канал Муніципальна Варта Києва

У Київській міській клінічній лікарні №4, яка орієнтована на лікування коронавірусу, за дві доби два чоловіки покінчили життя самогубством.

Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва".

Зазначається, що обидва вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху.

У цій лікарні несуть цілодобове чергування наряди "Муніципальної варти", які щоразу реагували на виклики медперсоналу щодо чоловіків у вікні.

"Проте намагання відмовити від останнього стрибку обидва рази не дали результату. Після падіння проводились заходи реанімації, проте безуспішно", - йдеться у повідомленні.

Фото: телеграм-канал Муніципальна Варта Києва

Нагадаємо, за серпень кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла майже вдвічі і постійно збільшується. Докладніше читайте у матеріалі LB.ua "Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях".

19 вересня в Україні встановили рекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 - за добу у лікарні помістили 669 осіб.

Загалом в Україні для хворих з коронавірусом є 35 тисяч ліжок у лікарнях. На початку вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ підготує ще 15 тисяч ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19.

У Києві з 14 вересня заборонили проводити планові госпіталізації через карантин.