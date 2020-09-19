В Україні встановили рекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів з ковідом. За добу у лікарні помістили 669 осіб. Це найбільший показник з початку спалаху.

Про це на брифінгу 19 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Було госпіталізовано 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. Загалом на сьогодні в наших лікарнях з підтвердженим діагнозом або з підозрою на ковід-19 перебувають понад 13 тисяч громадян”, - сказав Степанов.

За його словами, станом на 1 вересня у лікарнях, де лікують коронавірус, знаходились 10 900 пацієнтів.

Загалом в Україні для хворих з ковідом є 35 тисяч ліжок у лікарнях. На початку вересня Степанов заявив, що МОЗ підготує ще 15 тисяч ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні третій день поспіль фіксують понад 3200 нових випадків ковіду. Жертвами недуги стали 3516 осіб.