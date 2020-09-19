В Україні коронавірус виявили у ще 3240 осіб

В Україні впродовж 18 вересня коронавірус виявили у 3240 осіб, 48 пацієнтів померли, одужали - 1268. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (400), а також у Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (260) областях.
З початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 172 712 осіб. Зараза хворіють 92 442 людини.
Жертвами ковіду стали 3 516 осіб.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл. — 5200 (+86)
- Волинська обл. — 6783 (+94)
- Дніпропетровська обл. — 3878 (+113)
- Донецька обл. — 2371 (+58)
- Житомирська обл. — 4931 (+157)
- Закарпатська обл. — 9110 (+79)
- Запорізька обл. — 2829 (+81)
- Івано-Франківська обл. — 12212 (+181)
- Кіровоградська обл. — 973 (+6)
- м. Київ — 19140 (+400)
- Київська обл. — 7611 (+135)
- Львівська обл. — 18129 (+260)
- Луганська обл. — 735 (+29)
- Миколаївська обл. — 2374 (+54)
- Одеська обл. — 11205 (+281)
- Полтавська обл. — 1461 (+71)
- Рівненська обл. — 11015 (+98)
- Сумська обл. — 2916 (+109)
- Тернопільська обл. — 11016 (+311)
- Харківська обл. — 14464 (+200)
- Херсонська обл. — 790 (+24)
- Хмельницька обл. — 4481 (+142)
- Чернівецька обл. — 12917 (+124)
- Черкаська обл. — 2983 (+92)
- Чернігівська обл. — 3188 (+55).
Нагадаємо, 17 вересня в Україні виявили 3228 нових випадків, 16 вересня - рекордні 3584 випадки, 15 вересня - 2958. Згідно оновленого епідемічного зонування, Київ залишається у помаранчевій зоні.