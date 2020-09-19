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В Україні коронавірус виявили у ще 3240 осіб

На першому місці за кількістю нових інфікованих - Київ.

В Україні коронавірус виявили у ще 3240 осіб
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Україні впродовж 18 вересня коронавірус виявили у 3240 осіб, 48 пацієнтів померли, одужали - 1268. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (400), а також у Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (260) областях. 

З початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 172 712 осіб. Зараза хворіють 92 442 людини.

Жертвами ковіду стали 3 516 осіб.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл. — 5200 (+86)
  • Волинська обл. — 6783 (+94)
  • Дніпропетровська обл. — 3878 (+113)
  • Донецька обл. — 2371 (+58)
  • Житомирська обл. — 4931 (+157)
  • Закарпатська обл. — 9110 (+79)
  • Запорізька обл. — 2829 (+81)
  • Івано-Франківська обл. — 12212 (+181)
  • Кіровоградська обл. — 973 (+6)
  • м. Київ — 19140 (+400)
  • Київська обл. — 7611 (+135)
  • Львівська обл. — 18129 (+260)
  • Луганська обл. — 735 (+29)
  • Миколаївська обл. — 2374 (+54)
  • Одеська обл. — 11205 (+281)
  • Полтавська обл. — 1461 (+71)
  • Рівненська обл. — 11015 (+98)
  • Сумська обл. — 2916 (+109)
  • Тернопільська обл. — 11016 (+311)
  • Харківська обл. — 14464 (+200)
  • Херсонська обл. — 790 (+24)
  • Хмельницька обл. — 4481 (+142)
  • Чернівецька обл. — 12917 (+124)
  • Черкаська обл. — 2983 (+92)
  • Чернігівська обл. — 3188 (+55).

Нагадаємо, 17 вересня в Україні виявили 3228 нових випадків, 16 вересня - рекордні 3584 випадки, 15 вересня - 2958. Згідно оновленого епідемічного зонування, Київ залишається у помаранчевій зоні.

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