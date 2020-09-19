В Україні коронавірус виявили у ще 3240 осіб

На першому місці за кількістю нових інфікованих - Київ.

В Україні впродовж 18 вересня коронавірус виявили у 3240 осіб, 48 пацієнтів померли, одужали - 1268. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (400), а також у Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (260) областях.

З початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 172 712 осіб. Зараза хворіють 92 442 людини.

Жертвами ковіду стали 3 516 осіб.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл. — 5200 (+86)

Волинська обл. — 6783 (+94)

Дніпропетровська обл. — 3878 (+113)

Донецька обл. — 2371 (+58)

Житомирська обл. — 4931 (+157)

Закарпатська обл. — 9110 (+79)

Запорізька обл. — 2829 (+81)

Івано-Франківська обл. — 12212 (+181)

Кіровоградська обл. — 973 (+6)

м. Київ — 19140 (+400)

Київська обл. — 7611 (+135)

Львівська обл. — 18129 (+260)

Луганська обл. — 735 (+29)

Миколаївська обл. — 2374 (+54)

Одеська обл. — 11205 (+281)

Полтавська обл. — 1461 (+71)

Рівненська обл. — 11015 (+98)

Сумська обл. — 2916 (+109)

Тернопільська обл. — 11016 (+311)

Харківська обл. — 14464 (+200)

Херсонська обл. — 790 (+24)

Хмельницька обл. — 4481 (+142)

Чернівецька обл. — 12917 (+124)

Черкаська обл. — 2983 (+92)

Чернігівська обл. — 3188 (+55).

Нагадаємо, 17 вересня в Україні виявили 3228 нових випадків, 16 вересня - рекордні 3584 випадки, 15 вересня - 2958. Згідно оновленого епідемічного зонування, Київ залишається у помаранчевій зоні.