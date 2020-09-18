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МОЗ оновило протокол лікування коронавірусу

Наказ підписаний 17 вересня.

МОЗ оновило протокол лікування коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило національний протокол надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. Відповідний наказ очільник МОЗ підписав 17 вересня.

Про це йшлося під час онлайн-брифінгу Максима Степанова.

"Зокрема розширена схема використання глюкокортикоїдів, визначено алгоритми призначення антикоагулянтної терапії, доповнені підходи до протимікробної терапії вторинної бактеріальної ко-інфекції, також конкретизовано показання для призначення лікарського засобу тоцилізумаб. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної та кисневої терапії при коронавірусній інфекції", - повідомляє пресслужба міністерства.

МОЗ наголошує, що призначення того чи іншого лікарського засобу при COVID-19 має здійснюватися виключно з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у кожного конкретного пацієнта. Національний протокол лікування коронавірусної хвороби розроблений виключно для медичних працівників.

Оновлений протокол розміщено на офіційному сайті МОЗ. Документ буде надіслано усім медичним закладам, які надають меддопомогу хворим на COVID-19.

Міністерство закликає громадян не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря.

Раніше у вересні МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу. Покрокову інструкцію оприлюднив офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус-інфо".

Наприкінці серпня МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.

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