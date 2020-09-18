В Україні 3 тисячі 228 нових випадків ковіду

За минулу добу, 17 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 228 нових випадків ковіду. 1 573 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, 68 людей з діагностованим COVID-19 померли.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 349. В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 322 осіб, у Тернопільській - у 311. У Києві ще 291 людина заразилася коронавірусом.
10 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків за добу зареєстрували у Львівській області, вісім - у Києві. Семеро пацієнтів із підтвердженим ковідом померли на Сумщині, шестеро - на Тернопільщині.
Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 169 472 осіб, зараз хворіють 90 518 людей. Жертвами ковіду стали 3 468 українців.
Станом на ранок 18 вересня коронавірусну недугу виявлено:
- Вінницька область — 5 114 випадків;
- Волинська область — 6 689 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
- Донецька область — 2 313 випадків;
- Житомирська область — 4 774 випадки;
- Закарпатська область — 9 031 випадок;
- Запорізька область — 2 748 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
- Кіровоградська область — 967 випадків;
- м. Київ — 18 740 випадків;
- Київська область — 7 476 випадків;
- Львівська область — 17 869 випадків;
- Луганська область — 706 випадків;
- Миколаївська область — 2 320 випадків;
- Одеська область — 10 924 випадки;
- Полтавська область — 1 390 випадків;
- Рівненська область — 10 917 випадків;
- Сумська область — 2 807 випадків;
- Тернопільська область — 10 705 випадків;
- Харківська область — 14 264 випадки;
- Херсонська область — 766 випадків;
- Хмельницька область — 4 339 випадків;
- Чернівецька область — 12 793 випадки;
- Черкаська область — 2 891 випадок;
- Чернігівська область — 3 133 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, за 16 вересня в Україні було зафіксовано 3 584 нових випадки COVID-19. Найбільше хворих - у Харківській (483), Тернопільській областях (390), Києві (379) та Одеській області (325).