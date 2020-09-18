В Україні 3 тисячі 228 нових випадків ковіду

За минулу добу, 17 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 228 нових випадків ковіду. 1 573 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, 68 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 349. В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 322 осіб, у Тернопільській - у 311. У Києві ще 291 людина заразилася коронавірусом.

10 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків за добу зареєстрували у Львівській області, вісім - у Києві. Семеро пацієнтів із підтвердженим ковідом померли на Сумщині, шестеро - на Тернопільщині.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 169 472 осіб, зараз хворіють 90 518 людей. Жертвами ковіду стали 3 468 українців.

Станом на ранок 18 вересня коронавірусну недугу виявлено:

Вінницька область — 5 114 випадків;

Волинська область — 6 689 випадків;

Дніпропетровська область — 3 765 випадків;

Донецька область — 2 313 випадків;

Житомирська область — 4 774 випадки;

Закарпатська область — 9 031 випадок;

Запорізька область — 2 748 випадків;

Івано-Франківська область — 12 031 випадок;

Кіровоградська область — 967 випадків;

м. Київ — 18 740 випадків;

Київська область — 7 476 випадків;

Львівська область — 17 869 випадків;

Луганська область — 706 випадків;

Миколаївська область — 2 320 випадків;

Одеська область — 10 924 випадки;

Полтавська область — 1 390 випадків;

Рівненська область — 10 917 випадків;

Сумська область — 2 807 випадків;

Тернопільська область — 10 705 випадків;

Харківська область — 14 264 випадки;

Херсонська область — 766 випадків;

Хмельницька область — 4 339 випадків;

Чернівецька область — 12 793 випадки;

Черкаська область — 2 891 випадок;

Чернігівська область — 3 133 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, за 16 вересня в Україні було зафіксовано 3 584 нових випадки COVID-19. Найбільше хворих - у Харківській (483), Тернопільській областях (390), Києві (379) та Одеській області (325).