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В Україні 3 тисячі 228 нових випадків ковіду

За минулу добу 1 573 людей одужали, 68 - померли.

За минулу добу, 17 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 228 нових випадків ковіду. 1 573 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, 68 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 349. В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 322 осіб, у Тернопільській - у 311. У Києві ще 291 людина заразилася коронавірусом.

10 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків за добу зареєстрували у Львівській області, вісім - у Києві. Семеро пацієнтів із підтвердженим ковідом померли на Сумщині, шестеро - на Тернопільщині.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 169 472 осіб, зараз хворіють 90 518 людей. Жертвами ковіду стали 3 468 українців.

Станом на ранок 18 вересня коронавірусну недугу виявлено:

  • Вінницька область — 5 114 випадків;
  • Волинська область — 6 689 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
  • Донецька область — 2 313 випадків;
  • Житомирська область — 4 774 випадки;
  • Закарпатська область — 9 031 випадок;
  • Запорізька область — 2 748 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
  • Кіровоградська область — 967 випадків;
  • м. Київ — 18 740 випадків;
  • Київська область — 7 476 випадків;
  • Львівська область — 17 869 випадків;
  • Луганська область — 706 випадків;
  • Миколаївська область — 2 320 випадків;
  • Одеська область — 10 924 випадки;
  • Полтавська область — 1 390 випадків;
  • Рівненська область  — 10 917 випадків;
  • Сумська область — 2 807 випадків;
  • Тернопільська область — 10 705 випадків;
  • Харківська область — 14 264 випадки;
  • Херсонська область — 766 випадків;
  • Хмельницька область — 4 339 випадків;
  • Чернівецька область — 12 793 випадки;
  • Черкаська область — 2 891 випадок;
  • Чернігівська область — 3 133 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, за 16 вересня в Україні було зафіксовано 3 584 нових випадки COVID-19. Найбільше хворих  - у Харківській (483), Тернопільській областях (390),  Києві (379) та Одеській області (325).

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