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У Києві за добу госпіталізували 38 пацієнтів з коронавірусом

8 мешканців столиці померли, 134 - одужали.

У Києві за добу госпіталізували 38 пацієнтів з коронавірусом
Фото: EPA/UPG

За минулу добу у Києві виявили 356 хворих на коронавірус, 38 пацієнтів госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 070.

Захворіли:

  • 184 жінки віком від 18 до 76 років.
  • 139 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв.
  • 15 дівчаток від 2 до 15 років і 18 хлопчиків від 1 до 16 років. 

Захворіли і 8 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Цієї доби ще 134 хворих одужали. Всього коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.

Фото: КМДА

Нагадаємо,сьогодні в Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу.COVID-19 заразилися ще 2 958 осіб, померли 76 пацієнтів, одужали 1 514 осіб.

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