ДУС просить збільшити фінансування з бюджету на свої медзаклади до 1 млрд гривень

Це на понад 200 млн більше, ніж цього року.

Державне управління справами просить виділити більше коштів з держбюджету на медицину в підпорядкованих йому закладах, призначених для лікування топчиновників.

У бюджетному запиті ДУС і в проєкті бюджету передбачено виділити 1 млрд гривень за програмою "Надання медичних послуг медичним закладам". Це на понад 200 млн гривень більше, ніж цього року, повідомляє організація State Watch.

"Метою вказаної бюджетної програми є надання медичної допомоги особам, що охороняються державою, народним депутатам, членам Кабміну, працівникам Офісу президента, апарату ВРУ та інших державних органів", – зазначили в організації.

При цьому у 2022 році ДУС також прогнозує витрати на медицину на рівні 1 млрд грн за цією ж програмою, а у 2023 - до 1,1 млрд грн.

У системі ДУС медичні послуги надають чотири заклади: "Феофанія", Поліклініка №2, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини і Центр превентивної медицини.

Майже половину запитуваних коштів – 482 млн грн – ДУС пропонує виділити лікарні “Феофанія”.

Науково-практичному центру профілактичної та клінічної медицини та Поліклініці №2 пропонують фінансування на суму 332,9 млн грн. Центру превентивної медицини ДУС бюджетним запитом передбачено 20,5 млн грн.

"Загалом на оплату праці та нарахування до неї ДУС планує витратити 775,6 млн грн, 409 млн з яких – працівникам “Феофанії”. При проведенні розрахунків ДУС виходило з запланованого розміру мінімальної заробітної плати на 2021 рік – 6 та 6,5 тис. грн", – додали в організації.

На обладнання й інвентар планують витратити 19,9 млн гривень, на медикаменти, перев'язувальні матеріали – 60,4 млн гривень, на продукти харчування - 5,3 млн гривень, на відрядження - понад 600 тис. гривень.

Таким чином,ДУС просить збільшити фінансування з державного бюджету напряму, адже підпорядковані йому медзаклади не хочуть долучатися до другого етапу медреформи та підписувати договори з Національною службою здоров'я. Це означає, що люди з направленням від своїх сімейних лікарів не можуть отримати меддопомогу в цих закладах на загальних умовах, коли за отримані пацієнтом послуги сплачує НСЗУ.

Нагадаємо, що в січні 2020 Володимир Зеленський підписав указ "Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами".

Президент доручив Кабінету Міністрів і Державному управлінню справами у тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія".

У травні 2019 року урядовий комітет з економічних питань підтримав законопроєкт №10231, який виводить медичні заклади у підпорядкуванні ДУС і Нацакадемії медичних наук з процесу трансформації системи охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за особистого сприяння голови комітету, першого віцепрем'єра Степана Кубіва.

У МОЗ, яке тоді очолювала Уляна Супрун, наполягали, що відомчі медичні заклади, зокрема депутатська лікарня "Феофанія", повинні перейти на принцип "гроші йдуть за пацієнтом".