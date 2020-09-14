Берлусконі одужав від коронавірусу

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виписався з лікарні після одужання від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Політик розповів, що пережив "найнебезпечніший виклик" у своєму житті.

"Я сказав собі із задоволенням: "Ти знову впорався", - заявив Берлусконі.

Минулого тижня особистий лікар експрем'єра Альберто Зангрілло сказав, що у пацієнта розвинулася пневмонія, а також що Берлусконі вважається пацієнтом групи високого ризику через вік і проблеми з серцем.

Зангрілло зауважив, що Берлусконі міг померти, якби зіткнувся з тими самими симптомами в березні чи квітні. Але експрем'єр вилікувався завдяки тому, що лікарі багато чого навчилися з початку натиску коронавірусу та були краще підготовлені до боротьби з хворобою.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що ексочільник уряду Італії Берлусконі захворів на коронавірус. Політика обстежили після того, як він відвідував острів Сардинію. Там він зустрічався з бізнесменом Флавіо Бріаторе, у якого було виявлено зараження COVID-19. Тестування Берлусконі також дало позитивний результат.