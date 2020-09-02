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Ексголова уряду Італії Берлусконі захворів на коронавірус

У Берлусконі немає симптомів, він знаходиться в ізоляції вдома.

Ексголова уряду Італії Берлусконі захворів на коронавірус
Сільвіо Берлусконі під час телепрограми ‘Porta a porta’, Рим, 14 лютого 2019.
Фото: EPA/UPG

У колишнього голови уряду Італії Сильвіо Берлусконі лікарі виявили зараження на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на італійську пресу.

Як зазначається, Берлусконі обстежили після того, як він відвідував острів Сардинію. Там він зустрічався з бізнесменом Флавіо Бріаторе, у якого було виявлено зараження на COVID-19. Тестування Берлусконі також дало позитивний результат.

"У Берлусконі немає симптомів, він знаходиться в ізоляції вдома", - повідомив лікар Альберто Дзангрілло.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що народний депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько захворів на коронавірус.

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