"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Ножиці для президента
Ножиці для президента
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, розповіла про своє самопочуття

Нардеп заявила, що кризовий стан вдалося пережити.

Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, розповіла про своє самопочуття
Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала свій стан від початку захворювання на коронавірус

Про це депутатка розповіла у Facebook.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала Тимошенко.

Лідерка Батьківщини подякувала усім, хто допомагав та підтримував її під час хвороби.

"Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці і мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Тимошенко виявили коронавірус. Стан політика оцінювали як тяжкий, вона проходила інтенсивну терапію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також