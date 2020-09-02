Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, розповіла про своє самопочуття

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала свій стан від початку захворювання на коронавірус.

Про це депутатка розповіла у Facebook.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала Тимошенко.

Лідерка Батьківщини подякувала усім, хто допомагав та підтримував її під час хвороби.

"Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці і мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Тимошенко виявили коронавірус. Стан політика оцінювали як тяжкий, вона проходила інтенсивну терапію.