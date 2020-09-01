Наразі прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Фото: gp.gov.ua

В прокуратурі Харківської області повідомили деталі викриття підпільного виробництва фейкових наборів для тестування на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.

27 серпня на Харківщині виявили факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на коронавірус.

"За даними слідства, троє чоловіків налагодили підпільне виробництво наборів для забору біологічного матеріалу, транспортування та проведення ПЛР-дослідження на виявлення COVID-19 та інших вірусних інфекцій. Товар сумнівної якості, виготовлений без необхідних дозвільних документів, в подальшому реалізовувався комунальним закладам охорони здоров’я, мережам аптек через підконтрольних фізичних осіб-підприємців", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства з метою приховування протиправної діяльності та введення покупців в оману ділки вказували недостовірну інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей.

"У ході обшуку... виявлено та вилучено близько 200 тис. готових наборів для відбору біологічного матеріалу, майже 400 тис. комплектів для збору таких наборів, комп`ютерну техніку та документи про фінансово-господарську діяльність підприємств, а також 35 печаток підконтрольних ФОП. Орієнтовна вартість вилученої продукції - 12 млн грн", - сказано в заяві.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Наразі прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відкрито кримінальне провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України). Фігурантам загрожує штраф у розмірі до 85 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень.

Закон, яким передбачено масове тестування на коронавірус, набув чинності 19 травня. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування. Окрім ПЦР-тестування, в Україні також проводять тест на антитіла до коронавірусу - ІФА.

У квітні в МОЗ заявили, що спочатку масове ІФА-тестування будуть проводити в Одеській і Сумській областях, щоб зрозуміти, чи не були пропущені активні випадки захворювання.