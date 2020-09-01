У Міністерстві енергетики спалах коронавірусу, - ЗМІ

У Міністерстві енергетики після завершення конкурсу на заміщення вакантних посад серед персоналу зросла кількість кількість хворих на COVID-19.

Нині у міністерстві вже понад 10 хворих співробітників. Більшість працівників переведено на дистанційну форму роботи, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомило джерело видання в Міністерстві, на конкурс із заміщення вакантних посад було подано понад 700 заявок. Під час оформлення документів та проходження іспитів люди тривалий час змушені були перебувати в обмеженому просторі із порушенням санітарних норм. У результаті днями у міністерстві захворювання виявили відразу в кількох осіб, які спілкувалися із кандидатами та займалися оформленнями документів. Ситуація поширилися і по інших підрозділах.

У Міністерстві ситуацію не розголошують, однак 28 серпня на сайті відомства був опублікований Наказ про скасування раніше оголошених конкурсів.

Учора спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у парламенті зафіксовано 30 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, заразилися 23 народні депутати і сім співробітників апарату Ради.