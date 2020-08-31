В Івано-Франківську школярам продовжили канікули через карантин

Міська влада Івано-Франківська продовжила канікули для школярів на два тижні, аби не вводити дистанційне навчання через внесення міста до червоної карантинної зони.
Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі "Коронавірус у регіонах".
Також діти не підуть до шкіл у таких регіонах:
- Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської обл.
- Біляївка та Ізмаїл Одеської обл.
- Дубно й Острог, Костопільський і Радивилівський райони Рівненської обл.
- Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської обл.
- Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський і Новоселицький райони Чернівецької обл.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні ще 2 141 людина заразилася коронавірусом, 30 пацієнтів з COVID-19 померли, 380 одужали.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.