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В Івано-Франківську школярам продовжили канікули через карантин

Діти не підуть до школи ще щонайменше два тижні.

В Івано-Франківську школярам продовжили канікули через карантин
Фото: Цензор

Міська влада Івано-Франківська продовжила канікули для школярів на два тижні, аби не вводити дистанційне навчання через внесення міста до червоної карантинної зони.

Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі "Коронавірус у регіонах".

Також діти не підуть до шкіл у таких регіонах:

  • Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської обл.
  • Біляївка та Ізмаїл Одеської обл.
  • Дубно й Острог, Костопільський і Радивилівський райони Рівненської обл.
  • Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської обл.
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський і Новоселицький райони Чернівецької обл.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні ще 2 141 людина заразилася коронавірусом, 30 пацієнтів з COVID-19 померли, 380 одужали.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.

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