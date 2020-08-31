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Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці, - Степанов

За минулий тиждень до лікарень потрапили 2 829 заражених коронавірусом осіб.

Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці, - Степанов
Фото: bigkiev.com.ua

Кількість пацієнтів, яких госпіталізують із коронавірусом, в Україні зросла у чотири рази за три місяці.

Про це заявив під час брифінгу 31 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Зросла кількість людей з коронавірусом, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень це 2 829 осіб. За позаминулий тиждень - 2 699. На тижні з 18 по 24 травня ця кількість була 749 осіб. Майже в чотири рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються в нашій країні", - сказав очільник МОЗ.

За його даними, сьогодні для хворих із COVID-19 передбачено 36 тисяч ліжок, з яких наразі зайнято 9972.

Раніше у МОЗ повідомляли, що за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі.

У міністерстві не виключають, що через зростання захворюваності будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих на коронавірус.

Планувалося  також збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.

Упродовж 26 серпня у Києві було госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 63 осіб.

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