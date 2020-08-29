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У МОЗ розповіли правила роботи дитячих садків під час карантину

Батьки зможуть проводжати малюків тільки до входу в заклад.

У МОЗ розповіли правила роботи дитячих садків під час карантину
Фото: depositphotos.ua

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації для дошкільних закладів освіти з організації протиепідемічних заходів на період карантину, який було продовжено до 31 жовтня. 

Працівники дитсадків перед роботою зобов'язані міряти темпеартуру. Вихователі зранку приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі, повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

На вході у приміщення потрібно обробляти руки спиртовими антисептиками. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі.

"У закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. Заборонено заходити у приміщення дошкільного закладу у вуличному взутті, проводити масові заходи та батьківські збори", - повідомили у міністерстві.

Також рекомендовано розробити графік прогулянок та занять, щоб не допустити змішування груп, обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують між собою та використовують додатковий інвентар. Працівники повинні регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх антисептиками щодві години та після відвідування громадських місць.

Кожні дві години працівники садків мають дезінфікувати поверхні. Також це необхідно робити після закінчення робочого дня.

Обов’язкові провітрювання приміщень щонайменше 15 хвилин перед відкриттям закладу та провітрювання кімнат ( по черзі) впродовж дня.

"МОЗ не обмежує функціонування груп подовженого дня, якщо керівник закладу в змозі забезпечити дотримання всіх рекомендацій міністерства щодо освітнього процесу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, учора Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік протиепідемічних заходів у закладах освіти, згідно з якими відбуватиметься навчання з 1 вересня. Відповідно до затверджених протиепідемічних заходів, співробітники допускаються до роботи за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, зокрема виготовленої самостійно) та після вимірювання температури безконтактним термометром.

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