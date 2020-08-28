У Києві за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків від COVID-19

Також останніми днями збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

У Києві за минулу добу зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу - 9 осіб. Загалом померли 187 пацієнтів.

У столиці зафіксовано 12 719 випадків захворювання, зокрема 251 за 28 серпня. Одужали 4079 пацієнтів (95 за добу), повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що останніми днями збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Зараз у стаціонарах перебувають 486 пацієнтів, зокрема 22 дитини. 101 хворий у важкому стані, 195 отримують кисневу терапію, 14 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Таких жахливих цифр у нас ніколи не було. Не відступає і пневмонія. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів, загалом запалення легень у столичних медзакладах лікують зараз 893 пацієнти. Лікарні першої хвилі практично працюють у режимі інфекційних госпіталів", - повідомив Кличко.

Він додав, що міські лікарні №5, 17, 6 і 8 підготовані як госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що 28 серпня в Україні знову зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 - 2438 нових випадків. Загальна кількість інфікованих - 114 497, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.