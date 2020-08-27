Український музикант Сергій Бабкін захворів на ковід

Український виконавець Сергій Бабкін, кий був одним із учасників організованого Офісом президента музичного шоу до Дня незалежності в Києві, отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

"Друзі, ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й із тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції", - написав він.

Бабкін також розповів, що тест на коронавірус дружині зробили саме в День незалежності, а симптоми недуги вона почала відчувати на день раніше.

Фото: www.instagram.com

"Чотири дні тому ввечері Снєжа відчула легке першіння в горлі і ломоту в тілі. На наступний день різко з'явився сухий кашель, горло не боліло. Температура підвищилася трохи, до 37.1. Вона негайно зателефонувала нашому сімейному лікареві, розповіла про симптоми, Андрій Юрійович негайно порекомендував здати тест. Це був День Незалежності", - написав Сергій Бабкін.

Музикант наголосив на тому, що в день виступу почувався добре, а от у дружини була підвищена температура, і знайти лікаря в Києві (подружжя мешкає у Харкові, - ред.) у святковий день їй було непросто.

"Лікар приїхав до нас у готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Снєжа прокинулася від страшної «ломки тіла». Воно все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі. Поїхали, зробили КТ і розгорнутий аналіз крові, про всяк випадок. Сьогодні вранці прийшов позитивний результат тесту... У мене вчора піднялася температура...", - додав музикант.

Бабкін зазначив, що вони з дружиною перебувають на самоізоляції вдома. Про свою хворобу попередили всіх, з ким контактували в останні дні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе переніс важку форму коронавірусної недуги COVID-19. Він провів місяць у лікарні, зокрема два тижні в реанімації.