Сакварелідзе перехворів на коронавірус у "дуже важкій формі"

Ексзаступник генерального прокурора два тижні провів у реанімації.

Колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе переніс важку форму коронавірусної недуги COVID-19.

Він провів місяць у лікарні, зокрема два тижні в реанімації.

Про це Сакварелідзе розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Переніс важку форму Covid-19, провівши місяць у лікарні, включно з двома тижнями в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Сакварелідзе висловив подяку всім медпрацівникам, які "своїми зусиллями буквально витягли його з вкрай важкого стану".

Напередодні з’явилася інформація про те, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, у якої кілька днів тому виявили коронавірус, перебуває у стабільно важкому стані. Її підключили до апарата штучної вентиляції легень.