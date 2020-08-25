У Чернівцях від коронавірусу помер громадянин Італії

У Чернівцях від коронавірусної хвороби COVID-19 помер громадянин Італії.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Зазначається, що за минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії.

Серед померлих - чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього лабораторно підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер у обласній лікарні.

У медичних закладах області станом на 25 серпня лікують 39 хворих на COVID-19 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях - 33, на апаратах штучної вентиляції легень - 1.

Як ми повідомляли, за минулу добу в Україні зафіксовано 25 смертей, пов’язаних із коронавірусом. Одужали 346 пацієнтів.