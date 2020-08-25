"Вона працює від батареї, заряджається, і озон постійно в повітря з неї йде і вбиває мікроби".

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук захищається від коронавірусу "американською маскою".

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону.

"Це маска від коронавірусу, це зробили американці. Вона працює від батареї, заряджається, і озон постійно в повітря з неї йде і вбиває мікроби", - пояснив Кравчук Гордону, відповідаючи на запитання, що за "штучка" у Кравчука на грудях.

Політик розповів: носити її як звичайну маску не треба.

"Ось ми зараз сидимо, і озон вбив усі мікроби, я сподіваюся", - додав Кравчук.

Нагадаємо, станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксовано 108 415 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 318 із яких летальні. Зараз хворіють на коронавірус 53 227 людей.

Нещодавно американські вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив українців, що адаптивний карантин і його поступове пом'якшення не означають скасування маскового режиму.

Згідно з постановою уряду про адаптивний карантин, маски, зокрема саморобні, необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті.

До 22 травня носіння масок було обов'язковим у всіх громадських місцях, тобто також на вулицях.