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В Україні коронавірус за добу підтвердили у 1799 осіб

22 пацієнти померли, 289 - одужали.

В Україні коронавірус за добу підтвердили у 1799 осіб
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 23 серпня лабораторно підтвердили 1799 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій області (241) та Києві (209).

За останню добу померли 22 пацієнти. Таким чином кількість жертв ковіду з початку епідемії зросла до 2293.

Одужали за минулу добу 289 осіб.

Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 106 757 осіб. Зараз хворіють майже 52 тисячі людей.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 3624 (+32)
  • Волинська обл — 5147 (+45)
  • Дніпропетровська обл — 2005 (+39)
  • Донецька обл — 1237 (+3)
  • Житомирська обл — 2864 (+43)
  • Закарпатська обл — 7026 (+39)
  • Запорізька обл — 1377 (+46)
  • Івано-Франківська обл — 7975 (+170)
  • Кіровоградська обл — 768 (+4)
  • м. Київ — 12023 (+209)
  • Київська обл — 5025 (+73)
  • Львівська обл — 13253 (+142)
  • Луганська обл — 244 (+1)
  • Миколаївська обл — 997 (+16)
  • Одеська обл — 6054 (+145)
  • Полтавська обл — 663 (+21)
  • Рівненська обл — 8559 (+99)
  • Сумська обл — 1187 (+22)
  • Тернопільська обл — 4765 (+139)
  • Харківська обл — 7634 (+141)
  • Херсонська обл — 336 (+2)
  • Хмельницька обл — 2010 (+64)
  • Чернівецька обл — 9167 (+241)
  • Черкаська обл — 1297 (+11)
  • Чернігівська обл — 1520 (+52).

Нагадаємо, 22 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей. 

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