В Україні коронавірус за добу підтвердили у 1799 осіб

В Україні впродовж 23 серпня лабораторно підтвердили 1799 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій області (241) та Києві (209).
За останню добу померли 22 пацієнти. Таким чином кількість жертв ковіду з початку епідемії зросла до 2293.
Одужали за минулу добу 289 осіб.
Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 106 757 осіб. Зараз хворіють майже 52 тисячі людей.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 3624 (+32)
- Волинська обл — 5147 (+45)
- Дніпропетровська обл — 2005 (+39)
- Донецька обл — 1237 (+3)
- Житомирська обл — 2864 (+43)
- Закарпатська обл — 7026 (+39)
- Запорізька обл — 1377 (+46)
- Івано-Франківська обл — 7975 (+170)
- Кіровоградська обл — 768 (+4)
- м. Київ — 12023 (+209)
- Київська обл — 5025 (+73)
- Львівська обл — 13253 (+142)
- Луганська обл — 244 (+1)
- Миколаївська обл — 997 (+16)
- Одеська обл — 6054 (+145)
- Полтавська обл — 663 (+21)
- Рівненська обл — 8559 (+99)
- Сумська обл — 1187 (+22)
- Тернопільська обл — 4765 (+139)
- Харківська обл — 7634 (+141)
- Херсонська обл — 336 (+2)
- Хмельницька обл — 2010 (+64)
- Чернівецька обл — 9167 (+241)
- Черкаська обл — 1297 (+11)
- Чернігівська обл — 1520 (+52).
Нагадаємо, 22 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.