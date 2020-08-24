В Україні коронавірус за добу підтвердили у 1799 осіб

В Україні впродовж 23 серпня лабораторно підтвердили 1799 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій області (241) та Києві (209).

За останню добу померли 22 пацієнти. Таким чином кількість жертв ковіду з початку епідемії зросла до 2293.

Одужали за минулу добу 289 осіб.

Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 106 757 осіб. Зараз хворіють майже 52 тисячі людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 3624 (+32)

Волинська обл — 5147 (+45)

Дніпропетровська обл — 2005 (+39)

Донецька обл — 1237 (+3)

Житомирська обл — 2864 (+43)

Закарпатська обл — 7026 (+39)

Запорізька обл — 1377 (+46)

Івано-Франківська обл — 7975 (+170)

Кіровоградська обл — 768 (+4)

м. Київ — 12023 (+209)

Київська обл — 5025 (+73)

Львівська обл — 13253 (+142)

Луганська обл — 244 (+1)

Миколаївська обл — 997 (+16)

Одеська обл — 6054 (+145)

Полтавська обл — 663 (+21)

Рівненська обл — 8559 (+99)

Сумська обл — 1187 (+22)

Тернопільська обл — 4765 (+139)

Харківська обл — 7634 (+141)

Херсонська обл — 336 (+2)

Хмельницька обл — 2010 (+64)

Чернівецька обл — 9167 (+241)

Черкаська обл — 1297 (+11)

Чернігівська обл — 1520 (+52).

Нагадаємо, 22 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.