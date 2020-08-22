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У Збройних силах за добу коронавірус підтвердили у 59 осіб

З них 12 госпіталізували.

У Збройних силах за добу коронавірус підтвердили у 59 осіб
Фото: Укрінформ

У Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків коронавірусу, загалом хворіють 545 осіб. Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З 59 осіб 12 госпіталізовано, 47 - лікуються вдома. Стан цих пацієнтів задовільний.

"Загалом за час пандемії одужали – 873 людини, летальних випадків – 6. На ізоляції (зокрема, самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 153 людини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні впродовж 21 серпня лабораторно підтвердили понад 2300 випадків ковіду. Це найвищий добовий приріст з початку епідемії.

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