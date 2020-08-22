В ВООЗ розповіли, скільки часу може піти на подолання коронавірусу

В організації вважають, що у людства є технології і знання, щоб зупинити коронавірус.

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Пандемія коронавірусу COVID-19 може тривати менше, ніж епідемія грипу-"іспанки" 1918-1920 років.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нашій ситуації з більш розвиненими технологіями і, звичайно, з більшим взаємозв'язком у вірусу більше шансів поширюватися, він може поширюватися швидше", - сказав Гебрейесус.

Він відзначив, що епідемія "іспанки", яка спалахнула в 1918 році, коли можливостей було менше, тривала два роки.

"У той же час у нас є технології і знання, щоб зупинити його (коронавірус – ред.)", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, що ВООЗ не бачить необхідності запровадження європейськими країнами повторного локдауну через нинішнє зростання числа випадків COVID-19.