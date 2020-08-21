У Чернівцях скасували всі заходи до Дня Незалежності через коронавірус

У Чернівцях, з огляду на коронавірус, влада скасувала всі заходи до Дня Незалежності України, жителів міста просять виконати Державний гімн вдома.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

"У зв'язку з введенням червоного рівня поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях від 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовано. Просимо свідомих чернівчан у День прапора підняти стяг над своїми оселями, а в День Незалежності - виконати Державний гімн вдома!" - йдеться в повідомленні.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 24 серпня. До червоної зони будуть віднесені: місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський і Рівненський райони Рівненської області; місто Чернівці, Заставненський і Кіцманський район Чернівецької області.

У червоній зоні заборонена робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів, посадка в міжобласний транспорт (висадка дозволена). Перетин таких районів можливий лише особистим транспортом до п’яти осіб в автомобілі (не рахуючи дітей до 14 років).

Нагадаємо, у липні найбільшу кількість хворих на коронавірус по країні виявили у Львівській області.