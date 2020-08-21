Даруйте квіти: це живі емоції!

Композиції з квітів додають урочистості будь-якій святковій події. Без них не обходиться привітання іменинника, молодят, батьків новонародженого малюка, випускників. Традиційних приводів для вручення живих квітів предостатньо. Та й приємні сюрпризи відмінно піднімають настрій.

Де ж шукати в метушні буднів свіжі пахучі троянди, ніжні тюльпани та свіжі квіти? Наприклад, у флористичному салоні Dicentra. Тут можна замовити чудовий букет квітів 24/7 в режимі онлайн!

Будьте поруч, навіть якщо перебуваєте далеко

Емоції - частина повноцінного життя, в якому є місце для свята. Епоха цифрових технологій подарувала можливість завжди бути на зв'язку за допомогою інтернету та гаджетів.

Однак людську природу не переробити: тепло обіймів та цінність щасливих моментів, пережитих разом, як і раніше важлива. І зараз, напевно, навіть більше, ніж раніше. Але як бути, якщо в силу об'єктивних причин не виходить бути поруч з близькими людьми? Одне з доступний і красивих рішень - адресна доставка квітів.

Хочете привітати з ювілеєм або річницею весілля? Шукаєте можливість висловити подяку або продемонструвати симпатію, що зародилася? Мрієте, нарешті, зізнатися в своїх почуттях? Просто замовте живі квіти на сайті флористичного ательє «Діцентра»:

оберіть в каталозі букет, що відповідає вашому уявленню та фінансовим можливостям;

оформіть заявку найбільш зручним способом (по телефону, на сайті, в соціальних мережах);

сплатіть покупку, вкажіть адресу та бажаний час вручення букета одержувачеві.

Протягом двох годин з моменту оформлення заявки кур'єрська служба доставить ваш подарунок адресату.

Цілодобова доставка

З Dicentra ви можете дивувати та радувати улюблених і дорогих вам людей в будь-який час. Кур'єри цього квіткового ательє привозять букети цілодобово. Тому сміливо можете замовляти доставку, якщо хочеться:

привітати в перші хвилини нового дня народження, тобто відразу після півночі;

зробити приємний сюрприз рано вранці;

красиво зустріти прибулого пізно вночі з аеропорту або на вокзалі і т.д.

Оформіть заявку до 20:00 попереднього дня, і ваш "нічний" подарунок доставлять вчасно! Є особливі побажання щодо вручення букета? Повідомте про це менеджерів: все буде враховано.

Для складання букетів майстри флористики використовують тільки найсвіжіші стійкі квіти. Замовляючи букет в столичному салоні «Діцентра», не сумнівайтеся в тому, що презент буде оформлений професійно та неодмінно порадує одержувача.

Даруйте квіти - даруйте живі емоції!