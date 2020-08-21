У відео знялися молоді азербайджанці, які успішно інтегрувалися в українське суспільство.

До 29-ї річниці незалежності України посольство Азербайджану в Україні підготувало вітальний відеоролик, у якому взяли участь молоді азербайджанці, які успішно інтегрувалися в українське суспільство, а також посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова.

Про це повідомляє посольство Азербайджанської Республіки в Україні.

"Молоді лікарі та архітектори, співаки і державні службовці, яким Україна дала путівку в життя, великі можливості і перспективи, на тлі мальовничих краєвидів стародавнього Києва з вдячністю і любов'ю читають вірш видатного українського поета Володимира Сосюри "Любіть Україну" українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Автором ідеї ролика є співробітниця посольства Азербайджану в Україні, молода дипломатка Тарана Садигова. Режисер, який здійснив проєкт, - етнічний азербайджанець, громадянин України Ільгар Ахундов, який є призером американського кінофестивалю Palm Springs.