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У Києві відкрили оновлену Стіну пам’яті на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря

На ній розміщено фото та інформацію про понад 4300 загиблих у війні на Донбасі військовослужбовців.

Оновлену Стіну пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні відкрили в Києві 20 серпня на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Фото: pomisna.info

Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

"На 11-х частинах Стіни пам’яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4300 загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Стіна пам’яті створена за ініціативи ПЦУ, Національного військово-історичного музею України, редакції сайту "Книга пам’яті полеглих за Україну", міжнародної асоціації дослідників фортифікації "Цитадель" і за сприяння благодійників.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: pomisna.info

Фото: Lb.ua

Фото: pomisna.info

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, з 14 квітня 2014 року до 31 березня 2020 року жертвами військового конфлікту на Донбасі стали близько 41-44 тисячі осіб.

За 6 років війни загинуло від 13 до 13,2 тисячі осіб, з них близько 4100 українських військовослужбовців та 5650 членів збройних груп. Зафіксовано 3055 випадків загибелі цивільних осіб.

Раніше вулицю Російську в Дарницькому районі Києва перейменували на честь загиблого на Донбасі бійця Національної гвардії Юрія Литвинського.

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