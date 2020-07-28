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​У Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого бійця батальйону "Донбас" Юрія Литвинського

Також Київрада присвоїла ім’я Олеся Бердника новій вулиці у Святошинському районі.

​У Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого бійця батальйону "Донбас" Юрія Литвинського
Київрада
Фото: kmr.gov.ua

Депутати Київської міської ради перейменували вулицю Російську в Дарницькому районі столиці на честь загиблого на Донбасі бійця Національної гвардії Юрія Литвинського.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Литвинський - активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас". Він брав участь у визволенні Донбасу від російських окупаційних військ і загинув від кулі снайпера.

Під час громадського обговорення, яке проходило на сайті КМДА, 94% підтримали ідею такого перейменування. Всього до голосування долучилися 659 осіб.

Також Київрада присвоїла ім’я Олеся Бердника новій вулиці у Святошинському районі. Найменування на честь видатного українського письменника підтримали 96% осіб, які взяли участь в голосуванні.

Олесь Бердник - визначний письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, футуролог, художник, композитор. Член-засновник Української Гельсінскької групи (УГГ), політв’язень радянських таборів. Провідник гуманістичного об’єднання "Українська духовна республіка".

Нагадаємо, у грудні минулого року депутати Київради підтримали ряд перейменувань вулиць і привласнили парку на вулиці Вінницькій в Солом'янському районі столиці назву "Парк захисників України".

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