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На трасі в Одеській області влаштували стрілянину

Активіст Дем'ян Ганул заявив про замах.

На трасі в Одеській області влаштували стрілянину
Фото: od.npu.gov.ua

На трасі поблизу села Візирка в Одеській області влаштували стрілянину.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників вводили операцію "Перехоплення", протягом якої були встановлені та вилучені автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини. 

В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.

Одеський активіст, лідер організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул повідомив, що стрільці з двох інших машин вчинили на нього замах.

"Під час зближення з автомобілем ВАЗ, в якому я їхав на пасажирському сидінні, невідомі відкрили по нас вогонь з вогнепальної зброї з вікон автомобілів Toyota RAV4 на київських номерах і Mercedes (нерозмитненого). Спочатку намагалися зіштовхнути з траси під час руху, а потім почали обстрілювати з двох сторін з травматичних пістолетів. Якимось дивом не влучили в мене, може, тому що і ми вирішили відстрілюватися. Чим не замах?" - написав Ганул.

Він також опублікував відео, на якому показав вм'ятини від кулі на корпусі ВАЗа.

Нагадаємо, що в червні невідомі влаштували стрілянину на одеському ринку. Озброєні люди увірвалися до магазину тканин і відкрили вогонь по продавцях. Було поранено двох осіб. 

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