​Київрада відкриє свій двір для паркування автомобілів у вихідні та свята

Київська міська рада планує відкрити свій двір для загального користування - кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати територію у дворі адмінбудівлі для стоянки власних легкових автомобілів.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Відповідне рішення "Про особливості використання території у дворі комплексу адміністративних будівель Київської міської ради у вихідні та святкові дні, деякі заходи щодо стимулювання розвитку електротранспортної інфраструктури та інші організаційні питання" підтримали 80 депутатів.

"Умова доступу до парковки Київради – наявність вільних місць та дотримання правил відвідування території. Не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати авто відповідно до розмітки. 10% місць буде відведено для електромобілів. Також у дворі передбачені зарядні станції для електромобілів і виділені місця стоянки для людей з інвалідністю. Заїзд буде відкритий зі сторони вулиці Пушкінської", - розповів заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Він переконаний, що таке рішення дозволить зменшити проблему із паркуванням у центральній частині міста. Адже попри те, що кількість пакувальних майданчиків зростає, проблема, де розмістити своє авто, ще доволі актуальна.

"Планується, що місце для стоянки автомобілів у дворі Київради буде безкоштовним. Графік роботи: з 8:00 до 22:00", - зазначив Прокопів.

Нагадаємо, в травні минулого року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що планує посилити відповідальність за незаконне паркування в центрі міста. За його словами, посилення контролю за паркуванням також включає роботу інспекторів, які вже пройшли всі стадії підготовки.

У липні 2019 року в столиці ввели в обіг нові паркувальні талони. Абонемент на квартал коштує 1465 з можливістю використання будь-якого паркування підприємства.