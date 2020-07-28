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У Києві замовили реконструкцію школи за 154 млн грн

До будівлі навчального закладу на Виноградарі добудують спортзал і ліфт.

У Києві замовили реконструкцію школи за 154 млн грн
Фото: www.facebook.com/sch242

Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 21 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Ж.О.К." реконструкцію школи за 154,48 млн грн. Про це вказано у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".

Як зазначено в повідомленні, до кінця 2022 року на просп. Правди, 64-Г реконструюють школу №242, прибудують до неї блок фізкультурно-спортивного призначення та ліфт, а також облаштують тротуари, проїзди та огорожу, озеленять територію та встановлять малі архітектурні форми.

Роботи на чверть суми виконають чотири субпідрядники: ТОВ "Технофасад" (вікна, вітражі, двері, прозорі фасади) на 19,13 млн грн, ТОВ "Баланс-Інжиніринг" (інженерні мережі) на 13,18 млн грн, ТОВ "Тен Інжиніринг" (інженерні мережі, мережі зв’язку тощо) на 3,35 млн грн та ТОВ "Скандо" (протипожежні системи) на 478 тис. грн.

Київська фірма "Ж.О.К." створена в 2017 році. Нею володіє і керує Сергій Хамбір. Він також володіє ТОВ "Септіма" і ТОВ "Ж.О.К." та є співзасновником ТОВ "АВС груп", ТОВ "Інвестиційна компанія "Черемшина", ТОВ "ЕлектропівденмонтажКиїв", ТОВ "Економбудкомплектація", ТОВ "Технофасад" і ГО "Ваш будівельний партнер".

Загалом із 2018 року переможець тендеру отримав державних підрядів на 378,55 млн грн.

Прокуратура з 2019 року досліджує обставини протиправного заволодіння бюджетними коштами службовцями "Ж.О.К." під час проведення благоустрою ділянки між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі в Києві в напрямку фунікулера (будівельні роботи).

Нагадаємо, КМДА уже виділила 4 млрд гривень на підготовку до нового навчального року, в тому числі близько 2 млрд - на ремонт установ освіти.

За словами мера Києва, голови КДМА Віталія Кличка, до нового навчального року Київ відкриє 7 оновлених і нових закладів освіти: три нові дитячі садки, два дитсадки після реконструкції і дві школи після реконструкції.

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