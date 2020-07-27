Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В осередках спалаху коронавірусу в Києві провели дезінфекцію

Це гуртожиток КПІ та монастир у центрі столиці. 

У Київському політехнічному інституті виявили вже 152 випадки захворювання на коронавірус. Ще вчора цей показник ледь перевищував 50.

Про новий осередок спалаху вірусу йшлося на нараді за участю президента України Володимира Зеленського, повідомили на сторінці ОПУ у Facebook.

У гуртожитку політеху та Свято-Феодосіївському монастирі, де теж зафіксовано спалах, проводять дезінфекцію.

Дезінфекція в студмістечку
Фото: скрін відео
Дезінфекція в студмістечку

Дезінфекція в КПІ
Фото: скрін відео
Дезінфекція в КПІ

Наголошується, що через епідемічну ситуацію від хресної ходи до Дня хрещення Русі 28 липня відмовилися основні християнські конфесії. 

У МВС на нараді додали, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію", – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що показник захворюваності серед населення знову зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчора повідомлялося про спалах коронавірусу в київському гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, що входить до складу НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За 25 липня у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними із захворілими. Серед них станом на 27 липня виявили 48 позитивних результатів, усього хворих було 52. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також