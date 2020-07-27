Це гуртожиток КПІ та монастир у центрі столиці.

У Київському політехнічному інституті виявили вже 152 випадки захворювання на коронавірус. Ще вчора цей показник ледь перевищував 50.

Про новий осередок спалаху вірусу йшлося на нараді за участю президента України Володимира Зеленського, повідомили на сторінці ОПУ у Facebook.

У гуртожитку політеху та Свято-Феодосіївському монастирі, де теж зафіксовано спалах, проводять дезінфекцію.

Фото: скрін відео Дезінфекція в студмістечку

Фото: скрін відео Дезінфекція в КПІ

Наголошується, що через епідемічну ситуацію від хресної ходи до Дня хрещення Русі 28 липня відмовилися основні християнські конфесії.

У МВС на нараді додали, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію", – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що показник захворюваності серед населення знову зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчора повідомлялося про спалах коронавірусу в київському гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, що входить до складу НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За 25 липня у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними із захворілими. Серед них станом на 27 липня виявили 48 позитивних результатів, усього хворих було 52.