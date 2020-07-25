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ОПУ: Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19

Наразі виготовленням вакцин займаються декілька країн. 

ОПУ: Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено.

Зеленський наголосив, що "весь світ шикується в черги", йдеться у повідомленні на сайті ОПУ.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз", - заявив Зеленський.

Голова МОЗ Максим Степанов відзвітував, що за дорученням президента проводить консультації та тримає контакт з компаніями і дипломатами з різних країн.

У повідомленні йдеться також, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зафіксовано ще один антирекорд зараження – 1106 осіб. Проте найбільша кількість - 1109 осіб - була зареєстрована у червні. Нині показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що у квітні Володимир Зеленський пообіцяв виплатити щонайменше мільйон доларів українським вченим, які винайдуть ліки чи вакцину від COVID-19. 

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