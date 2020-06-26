В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев

Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

При этом за прошедшие сутки заболели 1 109 человек - это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. 19 человек скончались.

До сегодняшнего дня самый высокий показатель был вчера, 25 июня, - 994 новых случая. Днем ранее было 940 случаев, перед этим 19 июня - 921 случай.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1788

Волынская область - 2096

Днепропетровская область - 1081

Донецкая область - 412

Житомирская область - 1366

Закарпатская область - 2547

Запорожская область - 561

Ивано-Франковская область - 2217

Кировоградская область - 640

Киев - 4726

Киевская область - 2419

Львовская область - 4836

Луганская область - 76

Николаевская область - 384

Одесская область - 1529

Полтавская область - 304

Ровенская область - 3364

Сумская область - 284

Тернопольская область - 1857

Харьковская область - 1993

Херсонская область - 190

Хмельницкая область - 724

Черновицкая область - 4582

Черкасская область - 627

Черниговская область - 514

Напомним, в мире за сутки зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса.

Президент Владимир Зеленский ранее напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.