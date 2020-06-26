В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев коронавируса COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
При этом за прошедшие сутки заболели 1 109 человек - это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. 19 человек скончались.
До сегодняшнего дня самый высокий показатель был вчера, 25 июня, - 994 новых случая. Днем ранее было 940 случаев, перед этим 19 июня - 921 случай.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1788
Волынская область - 2096
Днепропетровская область - 1081
Донецкая область - 412
Житомирская область - 1366
Закарпатская область - 2547
Запорожская область - 561
Ивано-Франковская область - 2217
Кировоградская область - 640
Киев - 4726
Киевская область - 2419
Львовская область - 4836
Луганская область - 76
Николаевская область - 384
Одесская область - 1529
Полтавская область - 304
Ровенская область - 3364
Сумская область - 284
Тернопольская область - 1857
Харьковская область - 1993
Херсонская область - 190
Хмельницкая область - 724
Черновицкая область - 4582
Черкасская область - 627
Черниговская область - 514
Напомним, в мире за сутки зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса.
Президент Владимир Зеленский ранее напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.