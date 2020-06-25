Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Шмыгаль: будем жить в карантине, пока не найдем протокол лечения и вакцину от коронавируса

По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин.

Шмыгаль: будем жить в карантине, пока не найдем протокол лечения и вакцину от коронавируса
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ".

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель - "с наименьшими потерями довести страну до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19, - ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также