Шмыгаль: будем жить в карантине, пока не найдем протокол лечения и вакцину от коронавируса

По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ".

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель - "с наименьшими потерями довести страну до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19, - ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.