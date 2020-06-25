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В Славянске выявили вспышку коронавируса среди медиков психоневрологического интерната

Начато обследование всего персонала и пациентов.

В Славянске выявили вспышку коронавирусной болезни среди медиков психоневрологического интерната, сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 23 новых случая COVID-19. Одна женщина - жительница Краматорска, приехавшая из-за границы, остальные 22 - медработники психоневрологического интерната.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

По словам главы ОГА, все заболевшие в интернате - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Напомним, что 24 июня в Украине выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 - почти тысячу.

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