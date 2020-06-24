В Минздраве сообщили, что еще не начинали разработку новых стандартов медицинской помощи

Министерство здравоохранения еще не приступило к разработке новых стандартов оказания медицинской помощи. Об этом говорится в ответе на информационный запрос LB.ua.

Согласно документу, подписанному заместителем министра здравоохранения Ириной Микичак, обработка стандартов медицинской помощи начинается после формирования соответствующей мультидисциплинарной рабочей группы, но персональный состав группы пока не утвержден.

Также в документе сказано, что перерасчет тарифов (на оказание медицинских услуг - LB.ua) в связи с разработкой новых отраслевых стандартов не ведется.

В то же время, недавно на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов говорил противоположное: "Министерство начало разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли". Он добавил, что на основе полученных данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

Напомним, что недавно правительство утвердило повышенные тарифы на медицинские услуги по трем направлениям: экстренная помощь, инсульт и инфаркт миокарда. Однако генеральная директор Директората медицинских услуг Минздрава Украины Оксана Сухорукова в комментарии LB.ua рассказала, что эти тарифы не были просчитаны ни в ее директорате, ни в Национальной службе здоровья.

"Полномочия вносить предложения по тарифам есть у НСЗУ, но это постановление не рассматривалась в НСЗУ. Оно родилось где-то в Минздраве, но я даже не знаю, кто именно его родил. Я сейчас в отпуске, но знаю, что постановление поступило в мой директорат вчера уже в готовом виде от госсекретаря министерства", - сказала Сухорукова.