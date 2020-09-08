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​Зеленський доручив МОЗ до кінця вересня показати формат продовження медреформи

Президент наголосив, що "плюси треба залишити, а мінуси треба прибрати".

​Зеленський доручив МОЗ до кінця вересня показати формат продовження медреформи
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня представити формат продовження медичної реформи та виправлення наявних у ній недоліків.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки на Житомирщину, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерству охорони здоров'я та міністру поставлено завдання до кінця вересня показати формат продовження медичної реформи, зміни медичної реформи, що має бути. Тому що плюси є, вони на поверхні, але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати - це така проста арифметика", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у 2018 році було запроваджено перший етап медичної реформи - українці отримали змогу самостійно обирати сімейного лікаря (серед тих лікарень, що уклали договір з НСЗУ) та підписувати з ними декларації. Кошти за отримані послуги лікарям і лікарням почала виплачувати Нацслужба здоров’я - новостворений орган-страховик, яка укладає договори з установами охорони здоров'я і закуповує в них послуги медичного обслуговування населення. 

З 1 квітня в Україні стартував другий етап реформи. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медустанови (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Новий етап медреформи дав можливість українцям обирати лікаря не лише первинної, а й вторинної, а також високоспеціалізованої допомоги. Лікарні тепер отримуватимуть гроші не за кількість місць, а за кількість наданих послуг, і не за субвенціями бюджету - виплати здійснює НСЗУ.

4 травня президент Зеленський заявив, що медреформа потребує поліпшення, і він не допустить її другого етапу у ниинішньому вигляді.  Наступного дня реформу розкритикував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявивши, що її потрібно поліпшити.

Детальніше про те, які зміни у сфері охорони здоров'я очікуються на другому етапі медреформи, читайте в інтерв'ю LB.ua з ексглавою МОЗ Уляною Супрун "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента".

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