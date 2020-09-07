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Влада доручила порахувати школи і садки, які працюють у червоній зоні, і покарати винних

Комісії у регіонах мають провести позачергові засідання і відзвітувати.

Влада доручила порахувати школи і садки, які працюють у червоній зоні, і покарати винних
Фото: EPA/UPG

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 7 вересня дала доручення проконтролювати виконання місцевими органами влади карантинних обмежень.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Національній поліції, Держпродспоживслужбі у разі встановлення факту невиконання місцевими органами виконавчої влади та/або місцевими органами самоврядування протиепідемічних заходів на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), де встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, вжити відповідних заходів державного реагування та про результати протягом тижня поінформувати Кабінет Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Національна поліція, Держпродспоживслужба разом з Міністерством освіти і науки України та місцевими органами влади повинні подати на наступне засідання Державної комісії інформацію про кількість дошкільних закладів та закладів освіти, які працюють на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641.

Відповідно до доручення, голови регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій мають провести позачергові засідання регіональних комісій, а про результати в одноденний строк поінформувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Та, у свою чергу, має узагальнити відповідні матеріали та про результати в триденний строк поінформувати Кабінет міністрів.

Раніше мер Івано-Франківська попередив про плани відкрити школи й дитсадки, навіть якщо місто залишать у червоній зоні.

Посилювати карантин відмовилася і влада Тернополя, який удруге потрапив до червоної зони.

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