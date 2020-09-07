В Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини

Станом на ранок понеділка в Україні зафіксовано 2 174 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Статистика в регіонах:

Вінницька обл. - 4406 (+31)

Волинська обл. - 5883 (+55)

Дніпропетровська обл. - 2767 (+70)

Донецька обл. - 1630 (+3)

Житомирська обл. - 3746 (+68)

Закарпатська обл. - 8091 (+42)

Запорізька обл. - 1931 (+49)

Івано-Франківська обл. - 10348 (+161)

Кіровоградська обл. - 858 (+4)

м. Київ - 15276 (+244)

Київська обл. - 6278 (+86)

Львівська обл. - 15881 (+186)

Луганська обл. - 434 (+3)

Миколаївська обл. - 1665 (+84)

Одеська обл. - 8525 (+145)

Полтавська обл. - 973 (+28)

Рівненська обл. - 9762 (+102)

Сумська обл. - 1963 (+105)

Тернопільська обл. - 7390 (+165)

Харківська обл. - 10972 (+139)

Херсонська обл. - 500 (+4)

Хмельницька обл. - 3195 (+95)

Чернівецька обл. - 11272 (+163)

Черкаська обл. - 1950 (+56)

Чернігівська обл. - 2372 (+86).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб.