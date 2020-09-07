В Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини

Станом на ранок понеділка в Україні зафіксовано 2 174 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Статистика в регіонах:
- Вінницька обл. - 4406 (+31)
- Волинська обл. - 5883 (+55)
- Дніпропетровська обл. - 2767 (+70)
- Донецька обл. - 1630 (+3)
- Житомирська обл. - 3746 (+68)
- Закарпатська обл. - 8091 (+42)
- Запорізька обл. - 1931 (+49)
- Івано-Франківська обл. - 10348 (+161)
- Кіровоградська обл. - 858 (+4)
- м. Київ - 15276 (+244)
- Київська обл. - 6278 (+86)
- Львівська обл. - 15881 (+186)
- Луганська обл. - 434 (+3)
- Миколаївська обл. - 1665 (+84)
- Одеська обл. - 8525 (+145)
- Полтавська обл. - 973 (+28)
- Рівненська обл. - 9762 (+102)
- Сумська обл. - 1963 (+105)
- Тернопільська обл. - 7390 (+165)
- Харківська обл. - 10972 (+139)
- Херсонська обл. - 500 (+4)
- Хмельницька обл. - 3195 (+95)
- Чернівецька обл. - 11272 (+163)
- Черкаська обл. - 1950 (+56)
- Чернігівська обл. - 2372 (+86).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб.