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В Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини

379 осіб одужали.

Станом на ранок понеділка в Україні зафіксовано 2 174 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька обл. - 4406 (+31)
  • Волинська обл. - 5883 (+55)
  • Дніпропетровська обл. - 2767 (+70)
  • Донецька обл. - 1630 (+3)
  • Житомирська обл. - 3746 (+68)
  • Закарпатська обл. - 8091 (+42)
  • Запорізька обл. - 1931 (+49)
  • Івано-Франківська обл. - 10348 (+161)
  • Кіровоградська обл. - 858 (+4)
  • м. Київ - 15276 (+244)
  • Київська обл. - 6278 (+86)
  • Львівська обл. - 15881 (+186)
  • Луганська обл. - 434 (+3)
  • Миколаївська обл. - 1665 (+84)
  • Одеська обл. - 8525 (+145)
  • Полтавська обл. - 973 (+28)
  • Рівненська обл. - 9762 (+102)
  • Сумська обл. - 1963 (+105)
  • Тернопільська обл. - 7390 (+165)
  • Харківська обл. - 10972 (+139)
  • Херсонська обл. - 500 (+4)
  • Хмельницька обл. - 3195 (+95)
  • Чернівецька обл. - 11272 (+163)
  • Черкаська обл. - 1950 (+56)
  • Чернігівська обл. - 2372 (+86).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб.

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